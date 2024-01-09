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    Rüşvet operasyonu sonrası Bilecik Belediye Başkanı istifa etti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Bilecik Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunun ardından görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, görevinden istifa etti.

    Rüşvet operasyonu sonrası Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 50'den fazla oyla Bilecik Belediye Başkanı seçilen CHP'li Semih Şahin'in görevinden istifa ettiği öğrenildi. Adı yolsuzluk iddialarına karışan Şahin, rüşvet operasyonunu ardından görevden uzaklaştırılmış ve CHP'den ihraç edilmişti.

    CHP'DEN İHRAÇ EDİLEN BAŞKAN İSTİFA ETTİ

    Bilecik Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunun ardından 25 Şubat 2022 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen ve partisi CHP'den ihraç edilen Semih Şahin, Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.

    Şahin'in istifa dilekçesini valiliğie verdiği öğrenildi. 

    SEÇİMLER YENİDEN YAPILACAK

    Şahin'in görevden 2022'nin Şubat ayında uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkanlığı görevini Nisan 2022'den bu yana vekaleten CHP'li Melek Mızrak Subaşı yürütüyordu.

    Şahin'in istifasının ardından Bilecik Belediye Meclisi'nde önümüzde günlerde başkanlık seçimi yapılacak. 

    Son DakikaBilecikChpIstifa
    Haberler > Politika > Rüşvet operasyonu sonrası Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
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