Rüşvet operasyonu sonrası Bilecik Belediye Başkanı istifa etti

9 Ocak 2024 18:01 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 18:24

31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 50'den fazla oyla Bilecik Belediye Başkanı seçilen CHP'li Semih Şahin'in görevinden istifa ettiği öğrenildi. Adı yolsuzluk iddialarına karışan Şahin, rüşvet operasyonunu ardından görevden uzaklaştırılmış ve CHP'den ihraç edilmişti.

CHP'DEN İHRAÇ EDİLEN BAŞKAN İSTİFA ETTİ

Bilecik Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunun ardından 25 Şubat 2022 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen ve partisi CHP'den ihraç edilen Semih Şahin, Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.

Şahin'in istifa dilekçesini valiliğie verdiği öğrenildi.

SEÇİMLER YENİDEN YAPILACAK

Şahin'in görevden 2022'nin Şubat ayında uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkanlığı görevini Nisan 2022'den bu yana vekaleten CHP'li Melek Mızrak Subaşı yürütüyordu.

Şahin'in istifasının ardından Bilecik Belediye Meclisi'nde önümüzde günlerde başkanlık seçimi yapılacak.