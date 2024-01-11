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    İYİ Parti’de deprem üstüne deprem, İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu görevden alınınca toplu istifa geldi

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    İYİ Parti İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, genel merkez tarafından görevden alındı. Bu gelişmenin ardından il yönetimi istifa kararı aldı.

    İYİ Parti’de deprem üstüne deprem, İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu görevden alınınca toplu istifa geldi
    Politika Haberleri

    İYİ Parti’de sular durulmuyor… İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale arasında yaşanan gerilim ‘görevden alma ve istifa’ getirdi.

    İddiaya göre Özlale, Bezircilioğlu’nu seçim kampanya süreci başta olmak üzere farklı konulara partinin genel merkezine şikayet etti.

    Parti yönetiminden Bezircilioğlu’na ‘istifa et’ talimatı gittiği ileri sürülmüştü. Söz konusu iddiaları yalanlayan Özlale, Akşener ve parti yönetiminden böyle bir talebi olmadığını açıklamıştı.

    İYİ Parti’de deprem üstüne deprem, İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu görevden alınınca toplu istifa geldi

    İZMİR’DE TOPLU İSTİFA

    Sabah’ın haberine göre İzmir’de yaşanan tartışmaların ardından İYİ Parti İl Başkanı Sinan Bezircioğlu görevden alındı. Bezircioğlu’ya ilgili kararı beğenmeyen il yönetimi ise toplu istifa etme kararı aldı

    Düzenleyen:  - Politika
    Iyi PartiIzmir
    Haberler > Politika > İYİ Parti’de deprem üstüne deprem, İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu görevden alınınca toplu istifa geldi
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