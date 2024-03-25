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Meydan ne diyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meydan ne diyor?

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek yazdı...

AK Parti'nin İstanbul mitingi seçimin sonucuna dair ipuçları verir. Genel seçimde Erdoğan'ın gümbür gümbür geldiğini Atatürk Havalimanında gördük. Dün yine aynı meydandaydık. Açıkçası seçim sonucuna dair bir işaret aldığımı söyleyemem. Ama iyi kalabalık vardı. Ramazan ayına rağmen alanı doldurmak büyük iş. CHP buna cesaret edememiş olmalı ki büyük miting yapmadı.

Milletvekili Suat Pamukçu'nun kürsüde, AK Parti rozeti takması Millî Görüş tabanına mesaj niteliği taşıdı.

Bu seçim yarışı iktidar ve muhalefet için genel anlamda sönük geçti. Belli ki seçmen rengini ve duruşunu sandıkta gösterecek.

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Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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