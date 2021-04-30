'Yaşayan Sultan' Kusem bin Abbas

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kusem bin Abbas “radıyallahü anh”, Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas’ın “radıyallahü anh” oğludur.

Özbekistan'da, Şah-ı Zinde (Yaşayan Sultan) Külliyesi içinde medfundur. İslamiyeti yaymak için geldiği bu beldede şehit düşmüştür. Peygamber Efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” vefatında mübarek bedeni yıkanırken hazır bulunmuş, bedenini sağa sola çevirmiş, Resûlullah Efendimizi kabrine yerleştirmiş ve kabirden en son o çıkmıştır. Bu sebeple Resûl-i Ekrem’e en son dokunan kişi olarak tanınır. Said Eken