Sırplar şimdi olsa yapamazdı

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan ayında dünyadaki din kardeşlerimizin dertleriyle her zamankinden daha fazla hemhâl olmalıyız. Bunun için hüzünlü Srebrenitsa izlenimlerimi siz kıymetli okuyucularımıza iletmek istedim.

RAŞİD AĞZIKARA

Balkanlara sevdamın başladığı yer Srebrenitsa’dır. Acı hadiselerin yaşandığı Potoçari Anıt Mezarlığı’na canlı yayın için hareket ettiğimizde içimi bir üzüntü kapladı. İnce yol üzerinde binlerce insan anmanın yapılacağı alana doğru ilerliyordu. Çiseleyen yağmur şehitlerin alana girmesiyle sağanak hâlini aldı. Gözlerimin önünden geçen tabutlarla birlikte gözyaşlarım da yağmura karıştı. Aralarında ufak bir bebeğe ait tabut vardı. Onun gibi kaçını şehit etmişlerdir kim bilir? Sırpların katlettiği Boşnaklara ait cesetlerin bulunması uzun zaman alıyor.

Her yıl onlarca şehit kimlik tespitinin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı’ndaki anma töreniyle defnedilmeye devam ediliyor. Bu yüzden de acı hep taze!

SOYKIRIMIN ÖZETİ

1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı’nda Ratko Mladiç komutasındaki ağır silahlarla donatılmış Bosna Sırp ordusu kadın çocuk demeden en az 8.372 Bosnalıyı katleder. Silahsız olduklarını belirtmeme gerek yok sanırım. Avrupa’nın gözü önündeki bu soykırım belgeyle kanıtlanması bakımından da önemlidir! Birleşmiş Milletler, Srebrenitsa’yı güvenli bölge ilan etmiş olmasına rağmen 400 silahlı Hollanda barış gücü askeri kurda kuzuyu teslim edip bölgeden çekilir. Anlayacağınız BM’nin dünü ve bugünü aynı! Onlar katliamlara göz yummayı iyi bilir. Avrupa’ya medeni derken iki kere düşünmeli...

MİLADİÇ’İN TÜRK DÜŞMANLIĞI

Osmanlının ardından huzur bulamayan Balkan coğrafyası 1992’de Bosna Savaşı ile katliamlara sahne olur. Küstah Ratko Mladiç’in şu sözleri asıl niyetlerini ortaya koyar “Niyahet zorba Türklere karşı ayaklanmamızdan sonra bu topraklarda Türklerden intikam almamızın zamanı geldi.”

ŞIMARIK SIRPLARIN İNSAN AVI!

Sırp katillerin soykırımın gerçekleştiği yıllarda Bosna’ya insan safarisine gittiğini duymuş muydunuz? Sırplar yüksek tepeliklere çıkıp ilk gelen Boşnağı kim öldürecek diye iddiaya giriyorlardı. Hikâye gibi gelebilir lakin görüntüler anlatılanları doğruluyor. Bölgede çektiğimiz belgeselden “Bosna Katliamı” bölümünü QR kodunu okutarak izleyebilirsiniz. Türkiye, dünya Müslümanlarının umudu! Büyümesi ve güçlenmesi elbette zalimleri rahatsız edecektir. Şimdi soruyorum sizlere; bugünkü Türkiye olsaydı Sırplar o soykırımı yapabilirler miydi?

SREBRENİTSA ÇİÇEĞİ

Bosnalı şehit anneleri ve Graçanica'daki kadınların yaptığı Srebrenitsa çiçeği soykırımın yaşandığı günün sembolü olur. 11 yaprağı 11 Temmuz 1995 katliam gününü, ortasındaki yeşil renk yeniden doğuşu ve İslamiyeti, etrafındaki beyaz renk ise masumiyeti simgeliyor.

ALİYA’NIN ERDOĞAN’A VASİYETİ!

Saraybosna’nın bilge lideri Aliya İzzetbegoviç’in durumu tedavi gördüğü hastanede ağırlaşır. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan kendisini ziyarete gider. Şuuru kapalıdır ancak Erdoğan’ın içeri girmesiyle şuuru yerine gelir ve şu vasiyeti kulağına fısıldar; “Dualarımız sizinle, bu topraklar Osmanlı bakiyesidir. Bosna’mı koruyun. Bosna’ma sahip çıkın o size emanet.”