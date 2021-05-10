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382 Ramazan 1441
10 Mayıs 2021 Pazartesi
  3. Semmâs’tan doğan hidayet yıldızı

Semmâs’tan doğan hidayet yıldızı

Semmâs’tan doğan hidayet yıldızı

Hâce Ali Râmîtenî hazretlerinin yetiştirdiği evliyanın büyüklerinden. Kendilerine Silsile-i aliyye denilen büyük İslam âlimlerinin on üçüncüsüdür.

Said Eken

Râmîten ile Buhara arasında bulunan ve Râmîten’e iki, Buhara’ya ise altı kilometre uzaklıkta bulunan Semmâs köyünde doğdu ve 1354 (H. 755)’de orada vefat etti. Tasavvuf ilmini büyük alim Ali Râmîtenî’den öğrendi. Onun derslerinde ve sohbetlerinde yetişip, tasavvufta yüksek dereceye ulaştı. Hocası, kendisinden sonra irşad makamına onu vekil bıraktı. Diğer talebelerine de, ona tâbi olmalarını vasiyet etti. Muhammed Bâbâ Semmâsî, çok talebe yetiştirdi ve içlerinden bir kısmını tasavvufda yüksek makamlara kavuşturdu. Bu talebelerinin başında, kendisinden sonra yerine geçen ve ilim deryasında sadef misali olan Seyyid Emîr Külâl hazretleri gelmektedir. Bir talebesi de, Şâh-ı Nakşibend Behâüddîn-i Buhârî hazretleridir.    

10.05.2021 - 06:18

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