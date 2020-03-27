İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 522 bin 700'ü geçtiği, 23 bin 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 123 bin 300'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı: İşte son durum
27.03.2020 - 09:19 | Son Güncelleme: 27.03.2020 - 09:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : İletişim Başkanlığı,dünya geneli,koronavirüs,
691422 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/691422.aspx
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