Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Pandeminin üzerinden bir yılı aşkın zaman geçmesi, Covid-19’un uzun dönemdeki etkileri ile ilgili bilimsel verilerin de ortaya çıkmasını sağladı. Vuhan – Tongji Tıp Fakültesinde bir grup hasta üzerinde yapılan çalışmada; Covid-19 geçirenlerde virüsün, erkek hastaların testisinde sperm üreten hücrelerini öldürdüğü ve testis dokusuna zarar verdiği gösterildi. Dünyanın farklı ülkelerinde, farklı gruplar üzerinde çalışmaların devam ettiğini söyleyen üroloji ve üreme sağlığı uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu “Araştırmalara konu olan bazı erkeklerin yüzde 7-14’ünün Covid-19 teşhisi ile birlikte testislerinde ağrı şikâyeti tespit edildi. Virüsün testis dokusuna yerleştiği görüldü” dedi.

ERKEKLİK HORMONUNU OLUMSUZ ETKİLİYOR

Covid-19’un erkekleri daha çok etkilediği ve erkeklerde enfeksiyonun daha ağır seyrettiğine dikkat çeken Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, “Testosteron hormonu sebebiyle erkeklerde virüsün daha fazla sitokin fırtınasına yol açtığı ve daha ağır seyretmesine yol açtığı düşünülüyor. İtalya - Floransa Üniversitesi Careggi Hastanesinde yoğun bakım ünitesine alınan 31 erkekte yapılan çalışmada durumu ağırlaşan erkeklerle bulguların düzelmeye gittiği vakaları karşılaştırılmış, durumu ağırlaşan ve ölümle sonuçlanan vakaların testosteron değerlerinin iyileşen erkeklerden anlamlı oranda düşük olduğu görülmüştür” dedi.