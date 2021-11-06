Türkiye Gazetesi

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Türkiye, 1 hafta süreceği tahmin edilen pastırma sıcaklıklarının etkisi altına girerken uzmanlar sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Önümüzdeki hafta içinde gündüz sıcaklığın artmasına karşın akşamları havanın soğuk olacağını söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir “Yazdan çıkıyoruz ama kışlıkları da bu havada ihmal etmememiz lazım. Gece ve gündüz sıcaklığı farkı hastalıklara sebep olabilir” dedi.

SABAH SAATLERİNE DİKKAT

Sıcakların ardından gelen soğuk hava dalgasının büyük şehirlerde hava kirliliğini de artırdığını ifade eden Dr. Özdemir, önümüzdeki günlerde sıcaklık farkına bağlı olarak sis beklediklerini belirterek “Sisli hava solunum rahatsızlıkları başta olmak üzere kalp damar, yüksek tansiyon gibi hastalıkları tetikleyecektir. Sabah saatlerinde kirlilik en üst düzeyde olacağı için kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çok küçük çocukların dışarı çıkmamaları gerekir" şeklinde konuştu.

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