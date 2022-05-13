Türkiye Gazetesi

Kalbimizden en uzakta yer alan bölge olması nedeniyle, bacaklarımızın diz altı bölümleri ve bilekler, dolaşım sorunlarının genelde ilk belirti vermeye başladığı alanlardır. Peki, bu değişimler nasıl olur? Uzmanı konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

CİDDİ SORUNUN İLK BELİRTİSİ OLABİLİR

Bacakların, kalp ve akciğerlere mesafesi dışında, venler (toplardamar) içindeki kanı yer çekiminin ters yönünde, aşağıdan yukarıya pompalama gibi zor bir görevleri de vardır. Bacaklardaki venlerin içinde yer alan ve tek yönlü çalışan kapakçıklar bozulmaya başladığında, ayak cildimiz de bundan etkilenebilir. Bilek ve alt bacakta ‘staz dermatiti’ adı verilen renk değişikliği, normal yaşlanma sürecinin bir parçası değildir. Peş peşe kendini gösterebilecek bir dizi ciddi sorunun da ilk belirtisi olabilir.

AYAK BİLEKLERİNİZ SIK SIK ŞİŞİYORSA…

Cilt renginde değişiklik başlamadan, ayak bileklerinizde zaman zaman şişlik olduğunu büyük olasılıkla fark edersiniz. Adını ‘şişlik’ olarak koymasanız dahi, çıkarttığınız çorapların lastik izlerinin daha belirgin olduğunu gözlemlersiniz. Genelde bu durum, uzun saatler oturduğunuz veya hareketsiz olarak ayakta durduğunuz günlerde daha fazla dikkatinizi çeker. Zira yürüdüğümüz sürece baldır / alt bacak kaslarını çalıştırırız. Bu adaleler, meydana getirdikleri kasılıp-gevşeme ile içlerinde yol alan venlerin üzerinde, aşağıdan yukarıya, adeta bir masaj etkisi oluştururlar. Hareketsiz kaldığımızda, kirli kan göllenme eğilimi gösterir ve venlerin içindeki kapakların üzerindeki basınç artar. Şiş ayak bilekleri, bu sıvı toplanmasının bir belirtisi olarak karşımıza çıkabilir.

BİR DAMAR HASTALIĞI: VENÖZ YETMEZLİK

Bozulan ven kapakçıkları ve bu nedenle kirli kanın kalp ve akciğerlere iletilememesi, ‘kronik venöz yetmezlik’ adı verilen bir damar hastalığını doğurur. Bu durum söz konusu olduğunda, ayak bileklerinde kırmızı, mor, kahverengi veya sarı cilt renklenmesi karşımıza çıkar. Diz altındaki tüylerde kayıp ve bileklerde kalınlaşma olabilir. Bölge kaşıntılı, bazen de ağrılı olabilir. Bacağın diğer alanlarında birkaç mm’den kalın spagetti görünüşlü olanlara dek değişik çap ve görüntüde damarlar belirebilir. Uzun süreler oturduğunuz veya ayakta durduğunuzda bacaklarda ağırlık veya dolgunluk hissi ifade edilir. Zamanla tablo kötüleşebilir ve ciltte daha önemli hasarlar kendini gösterir. Kuru, çatlak deri ve sonuçta ağrılı ‘ülser’ler (yara) ortaya çıkar. Kronik venöz yetmezlik, staz dermatiti’nin tek nedeni değildir. Bacakta gerçekleştirilen ameliyatlar, ayak bileğine olan travmalar, derin venlerde pıhtı benzeri dolaşım sorunları veya kalp yetersizliği de bu durumu doğurabilir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Bazı bireyler staz dermatiti açısından daha yüksek risk grubundadırlar. Kadınlar, 50 yaşın üzerindekiler, fazla kilolu olanlar, yüksek tansiyon hastaları, hareketsiz bir yaşantı sürenler, bir dolaşım sorunu olanlar, böbrek hastaları ve hormon içeren ilaçlar kullananların bu konuda mutlaka duyarlı olmaları gerekir. Bacaklarınızda diz altı bölgede ve ayak bileklerinde renk değişimi fark ederseniz bunu hafife almadan bir uzman hekime danışmakta fayda vardır.

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