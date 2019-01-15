Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede hayatı olumsuz etkileyen ve kalınlığı yer yer 3 metreye ulaşan kar yağışı nedeniyle ilçede birçok köy, mahalle ve sokak yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının halen aralıklarla devam ettiği ilçede İl Özel İdaresi, Karayolları 86. Şube Şefliği ve Belediye ekipleri yolları açık tutabilmek ve kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bazı evlerin büyük oranda kara gömüldüğü, araçların karla kaplandığı ve ulaşımın güçlükle sağlandığı ilçede, cadde ve sokaklarda biriken kar nedeniyle sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı.

94 Mahallesi Muhtarı Özkan Toz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş yıllara göre bu yıl Ovacık'a daha çok kar yağdığını söyledi.

Kar sebebiyle köy yollarının kapalı olduğunu belirten Toz, "İlçemizde birçok insanımız hayvancılıkla uğraşıyor. Kar yağışı hayvancılıkla uğraşanları da olumsuz etkiliyor, yollar kapanıyor, saman, ot alamıyorlar. Hastalarımız oluyor ve hastaneye getirmekte zorluk çekiyoruz. Kar yağışı sebebiyle elektrik kesintileri çok oluyor. İlçemizde halen bazı bölgelerdeki köylere elektrik verilemiyor." dedi.

- "Kış mevsimi çetin ve zorlu geçiyor"

Esnaf İlyas Çoban ise ilçede kar kalınlığının 3 metreye ulaştığını ifade ederek, "İlçe belediyesi karla mücadele çalışmasını yürütüyor. Köy yolları kapalı. Okullar zaman zaman kapanıyor. İlçemizde kış mevsimi çetin ve zorlu geçiyor. Esnaf olarak da iş yapamadığımız için mağdur oluyoruz." diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Munzur Asan da kış şartlarının ağır olduğunu ve kar yağı yüzünden insanların evden dışarı çıkamadığını anlattı.