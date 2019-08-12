Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Sultançifliği Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sultangazi-Arnavutköy Bağlantı Yolu'nda seyir hâlindeki otomobilde bulunan kişi ya da kişiler, Samet Adıgüzel'in kullandığı aracın yanına yaklaşarak ateş açtı. Saldırıda Adıgüzel ayağından yaralandı. Saldırganlar ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Adıgüzel durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırdı. Adıgüzel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kurşunların isabet ettiği araçta detaylı inceleme yapan polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.