Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza geçtiğimiz hafta sonu Ümraniye'de meydana geldi.Şerafettin İssiyil isimli yaşlı adam hurdacılık yaparak geçimini sağlıyordu. Ümraniye'de cadde üzerinde hurda aracıyla ilerleyen yaşlı adam, hurda aracını çevireceği sırada kamyon hızla araca çarptı. Hurda aracı ters dönen İssiyil, hurda aracıyla duvar arasında sıkıştı. Feci şekilde sıkışan yaşlı adam ağır yaralandı. Vatandaşlar hemen şahsı yardımına koştu. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaşlı adam hurda aracıyla giderken, kamyon hurdacının aracına çarpıyor. Çarpma sonucu yaşlı adam hurda aracıyla duvar arasında sıkışarak ağır yaralanıyor. Vatandaşlar ise yardımına koşuyor.