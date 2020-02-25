Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza Bahçeşehir TEM otoyolu İstanbul istikametinde yaşandı. Freni patladığı iddia edilen 07 AR 025 plakalı kamyon önce seyir halindeki tıra, ardından da 4 araca çarptı. Yaşanan zincirleme kaza sonrası sürücü Mehmet Yamaç kamyon içerisinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla sıkışa sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine verildi. Sürücü Yamaç, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Zincirleme kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.