Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün gün boyu süren göçmen trafiği bugün de devam ediyor. Türkiye sınırında bekleyen göçmenlere Yunan askerleri tarafından tampon bölgeye gaz kapsülleriyle hedef gözeterek atış yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi atılan gaz bombalarından etkilendi.