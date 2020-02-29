Dün gün boyu süren göçmen trafiği bugün de devam ediyor. Türkiye sınırında bekleyen göçmenlere Yunan askerleri tarafından tampon bölgeye gaz kapsülleriyle hedef gözeterek atış yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi atılan gaz bombalarından etkilendi.
Yunan askerinden göçmenlere sert müdahale
29.02.2020 - 11:36 | Son Güncelleme: 29.02.2020 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pazarkule sınır kapısında bekleyişlerini sürdüren göçmenlere Yunan askerleri tarafından gaz bombalarıyla müdahale edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yunanistan,Yunan askerinden göçmenlere sert müdahale,
684798 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/684798.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER