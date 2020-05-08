İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anneler Günü için hazırlattığı hediyeler, sahiplerine ulaştırılıyor. Hediyelerden birisi de Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki 4 çocuk annesi Emine Torun'a ulaştırıldı. Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Torun'u yaşadığı evde ziyaret ederek Bakan Soylu'nun Anneler Günü hediyesini teslim etti.
Torun ile görüntülü görüşen Sivas Valisi Salih Ayhan, yaşlı kadına uzun ömürler dileyerek Bakan Soylu'nun adına kendisine hediyeyi ilettiklerini söyledi. Torun da teşekkür ederek namazlardan önce dua ettiğini söyledi.
Bakan Soylu'dan 102 yaşındaki kadına Anneler Günü sürprizi
08.05.2020 - 17:30 | Son Güncelleme: 08.05.2020 - 17:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki kadına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anneler Günü hediyesi ulaştırıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anneler Günü için hazırlattığı hediyeler, sahiplerine ulaştırılıyor. Hediyelerden birisi de Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki 4 çocuk annesi Emine Torun'a ulaştırıldı. Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Torun'u yaşadığı evde ziyaret ederek Bakan Soylu'nun Anneler Günü hediyesini teslim etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Anneler Günü,hediye,
702651 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/702651.aspx
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