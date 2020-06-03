Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aldığı tedbirlerle dört mevsim kesintisiz hizmete devam eden her iki tesis, devre mülk sahibi ve tatilcileri bir tatlı huzurun adresine davet ediyor. Seyahat kısıtlamalarının da kalkmasıyla birlikte aileler için en güzel dinlenme yerlerinden olan İhlas Kuzuluk Kaplıca Evleri, müşterilerine yorgunluklarını giderebilme ve doğa ile iç içe olabilme fırsatını sunuyor. Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı termal tatil köyü niteliğinde olan Armutlu Tatil Köyü de; altı adet yüzme havuzu, su kaydırakları, plajlar, bowling salonu, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, aile havuzu, kaplıca havuzu gibi etkinleklerle ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil imkânı sunuyor.

SAKARYA İHA

