Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ali T. yönetimindeki 16 BAM 48 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Muğla-Marmaris kara yolu Taşhan mevkiinde dereye uçtu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde yolcu konumunda bulunan 3 kişi yaralandı. Otomobil içinde sıkışan bir kişi ise Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.