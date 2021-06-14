Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan Ergin Öztürk (35), nisan ayında nişanlısı Ebru Engin ile resmî nikâh kıydı. 24 Haziran’daki düğünü için hazırlık yapan Öztürk, dün ortadan kayboldu. Durumdan şüphelenen yakınları, polis ve Jandarma’dan yardım istedi. Bunun üzerine ekipler çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ BİR ARAÇ…

Bu arada, Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi, Yaylacık mevkiindeki bir evin bahçesinde erkek cesedi bulunduğu yönünde ihbar yapıldı. Adrese giden güvenlik güçleri, ensesinden ve şakağından tabancayla vurulmuş olan cesedin Ergin Öztürk’e ait olduğunu belirledi. Yanında ise boş mermi kovanları ele geçirildi. Cenaze otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada, bölgede rastlanan şüpheli bir otomobil incelemeye alındı. Olayın perde arkası araştırılıyor.