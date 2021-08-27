Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Doğançay (36) ile babası Lütfü Doğançay (52) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Doğançay, evin önünde bekleyen oğluna balkondan tüfekle ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Mehmet Doğançay kanlar içinde yerde kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Mehmet Doğançay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede Doğançay’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Baba Doğançay oğlunu öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri Lütfü Doğançay’ı yakalamak için çalışma başlattı.

Sofrada tartıştığı annesini bıçaklayıp öldürdü Muğla'da bir zanlı, yemek masasında tartıştığı annesini bıçaklayarak katletti.

19 yaşındaki genç misafirliğe gittiği evde kendini öldürdü Nevşehir'in Ürgüp meydana gelen olayda 19 yaşındaki bir genç, misafirliği evde kendini başından vurdu.