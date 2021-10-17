İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı ilçelerde sis yaşandı. İstanbul Boğazı’nda ise akşam saatlerinde etkili olan sis bulutları arasından geçiş yapan balıkçı tekneleri ve yük gemileri görüntülendi. Sis yoğunluğunun fazla olduğu Sarıyer sahilinde boğazın karşı yakasını görmek zorlaştı.
İstanbul Boğazı’nda nefes kesen görüntüler TEKNOFEST heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Türk Hava Kuvvetleri ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
İstanbul sis altında İstanbul'da yoğun sis gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Boğaz'dan objektiflere güzel kareler yansıdı.
İstanbul Boğazı'na sis çöktü
17.10.2021 - 18:15 | Son Güncelleme: 17.10.2021 - 18:26
Türkiye Gazetesi
İstanbul Boğazı sise teslim oldu. Yoğun sisten dolayı boğazın karşı kıyısını görmek zorlaşırken, sis bulutları arasından geçen tekne ve gemiler böyle görüntülendi.
İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı ilçelerde sis yaşandı. İstanbul Boğazı’nda ise akşam saatlerinde etkili olan sis bulutları arasından geçiş yapan balıkçı tekneleri ve yük gemileri görüntülendi. Sis yoğunluğunun fazla olduğu Sarıyer sahilinde boğazın karşı yakasını görmek zorlaştı.
Etiketler : istanbul,sis,haberler,
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