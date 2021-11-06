Türkiye Gazetesi

Muratpaşa ilçesinde 5 yıllık evli A. D.(45) ile B. D. (47), bir süre önce boşanma kararı aldı.

Akşam saatlerinde eve gelen B. D, eşinin yatak odasında olduğunu ve kıyafetlerinin dağıtılmış olduğunu gördü. Barışmak istediğini söyleyen A. D., eşinden, “Bu şekilde mi barışacağız? Her yeri dağıtmışsın. Boşanma süreci devam ediyor” cevabını aldı.

"BU EVDEN ÖLÜM ÇIKACAK"

İddiaya göre, eşini odadan çıkaran kadın, evde bulunan ruhsatsız tabancayı aldı, “Ben intihar edeceğim. Bu evden ölüm çıkacak” dedi. Bu sözler üzerine B. D., kapıyı kırarak odaya girdi.

Bu kez kendini banyoya kilitleyen A. D'nin, tabancayla göğsüne bir el ateş ettiği ileri sürüldü. Banyo kapısını kıran B. D, eşini kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları kadını yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı.

Hayati tehlikesi bulunan A. D.’nin tedavisi yoğun bakımda devam ederken, B. D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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