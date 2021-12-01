Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otogarda 27 Kasım günü risk analizi uygulaması gerçekleştirdi. Polislerin dikkatı sayesinde İran vatandaşı A.S.G., Y.Y.B ve S.E.Z isimli şahısların olağan dışı hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri şüphelileri hastaneye götürerek tomografi çektirdi. Hastanede çektirilen tomografide şahısların mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

MİDE VE BAĞIRSAKLARINDA UYUŞTURUCU KAPSÜL ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Hastanede çekilen tomografide şüpheli S.E.Z.’den 2 kapsül halinde 74,36 gram metamfetamin, 18 kapsül halinde 172,8 gram eroin maddesi, şüpheli Y.Y.B’den 3 kapsül halinde 115,05 gram metamfetamin, 39 kapsül halinde 351,18 gram eroin maddesi, şüpheli A.S.G.’den 2 kapsül halinde 75,83 gram metamfetamin maddes olmak üzere toplamda 7 kapsül halinde 265,24 gram metamfetamin maddesi, 57 kapsül halinde 523,9 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir" denildi.

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