Günün en acı haberi Kayseri'den geldi, Kocasinan ilçesinde yaşanan olayda 10 ve 11 yaşlarında iki kuzen kız çocuğu 7. kattan düşerek can verdi. Turgut Reis Mahallesi Lale Caddesi'nde gerçekleşen olayda 11 yaşındaki İrem Su P. 7. kattaki ikametlerinin cam kenarında oynarken aşağıya düşen amcasının kızı 10 yaşındaki Zehra Gül P.’yi kurtarmak için arkasından tutmaya çalıştı. Camdan aşağı düşen amca çocukları, apartmanın beton zeminine düşerek ağır yaralandı.
HASTANEDE ÖLDÜLER
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan kuzenler ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iki kuzen yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manzara canından etti: 150 metre yükseklikten düştü Yalova’nın Altınova ilçesi Ballıkaya mevkiinde bir vatandaş manzarayı seyrederken 150 metre yükseklikten düşerek yaşamını kaybetti.
Kedisini kurtarmaya çalışırken balkondan düşen genç doktor hayatını kaybetti Tekirdağ’dan İstanbul’a ailesine ziyarete giden Doktor İrem Büşra Üngül, balkona kaçan kedisini kurtarmaya çalışırken 5. kattan düşüp hayatını kaybetti.
Eve balkondan girmek isteyen çocuk 2 kattan düştü Samsun'da meydana gelen olayda yanında anahtarı olmadığı için evine balkondan girmeye çalışan çocuk 2. kattan aşağıya düştü.
7'nci kattan düşen iki küçük kız hayatını kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 11 katlı binanın 7'nci katından düşen iki kız çocuğu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kızların kuzen oldukları öğrenildi.
Günün en acı haberi Kayseri'den geldi, Kocasinan ilçesinde yaşanan olayda 10 ve 11 yaşlarında iki kuzen kız çocuğu 7. kattan düşerek can verdi. Turgut Reis Mahallesi Lale Caddesi'nde gerçekleşen olayda 11 yaşındaki İrem Su P. 7. kattaki ikametlerinin cam kenarında oynarken aşağıya düşen amcasının kızı 10 yaşındaki Zehra Gül P.’yi kurtarmak için arkasından tutmaya çalıştı. Camdan aşağı düşen amca çocukları, apartmanın beton zeminine düşerek ağır yaralandı.
Etiketler : KAYSERİ,balkondan düştü,çocuk,öldü,