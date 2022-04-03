Türkiye Gazetesi

Çorum'da meydana gelen feci kazada 1 kişi canından oldu, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, İstanbul-Samsun karayolu Çeltiközü köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametinden Samsun yönüne gitmekte olan N.T. (65) yönetimindeki 34 CSH 839 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araçta yolcu olarak bulunan A.K. (83), A.E. (67) ve S.T. (60) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan A.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

16 yaşındaki genç abisiyle aynı kaderi paylaştı, kazada hayatını kaybetti Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı, 30 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Doğan Başaran’ın ağabeyi de 2 yıl önce meydana trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bolu Dağı Tüneli’ndeki kazada bacakları kopan Doğan hayatını kaybetti Bolu Dağı Tüneli’ndeki 18 aracın karıştığı korkunç kazada 31 kişi yaralanmıştı. Trafik kazasında bacakları kopan 16 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 8 aylık bebeğin ise yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği belirtildi.