Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi’nde yaşayan 18 yaşındaki Eray T. dağda hayvan otlatırken, kene ısırması sonucu rahatsızlandı.
Rahatsızlanan genç hastanesine kaldırıldı.
Buradaki ilk tedavisinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edilen talihsiz genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Uzman isimden korkutan kene uyarısı: Bu seneki vakalar sıkıntılı ve hızlı seyrediyor Havaların ısınması ile birlikte Türkiye'de kene ısırmasına bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) vakaları arttı. Can kaybı ve yeni vaka haberlerinin gelmesi ile birlikte uyarıda bulunan Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Maalesef bu seneki vakalarımız biraz sıkıntılı ve hızlı seyrediyor. Ölümcül kanama riski biraz daha fazla" dedi.
Uzmanından kene uyarısı: Dokunmadan acile gidin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları ilkbaharla birlikte yeniden artış gösterdi, uzmanlar vatandaşları uyardı. Doç. Dr. İsmail Altıntop, kene ısırmalarına karşı, “Vatandaşlarımıza kırsal bir alana gittiklerinde vücutlarını kontrol etmelerini, tespit ettiklerinde ise panik yapmadan, tahriş etmeden, dokunmadan acil servise gelerek tedaviye başlamalarını öneriyoruz” dedi.