Amerikalı astronot Jack Fischer ve Rus kozmonot Fyodor Yurchikhin, Kazakistan'ın Baykonur kasabasının 320 kilometre kadar güneydoğusunda bulunan Baykonur Uzay Üssü’nden Soyuz-FG roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gitmek üzere fırlatıldı. Amerikalı astronot Jack Fischer ve Rus kozmonot Fyodor Yurchikhin, Soyuz Uzay Aracı'yla fırlatıldı. Astronotlar, yaklaşık 9 dakika sonra yörüngeye girdi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Fischer ve Yurchikhin, 57 yaşındaki astronot Peggy Whitson, Rus astronot Oleg Novitskiy ve Fransız astronot Thomas Pesquet’dan oluşan 3 kişilik mürettebata katılacak.
Soyuz Uzay Aracı Kazakistan’dan fırlatıldı
20.04.2017 - 12:21 | Son Güncelleme: 20.04.2017 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Soyuz Uzay Aracı Kazakistan’dan yola çıktı. Soyuz Uzay Aracı'nın içinde, ilk uçuşunu gerçekleştiren Amerikalı bir astronot ve kıdemli bir Rus kozmonot taşıdığı açıklandı.
Etiketler : Soyuz Uzay Aracı,astronot,haberler,
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