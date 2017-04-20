Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikalı astronot Jack Fischer ve Rus kozmonot Fyodor Yurchikhin, Kazakistan'ın Baykonur kasabasının 320 kilometre kadar güneydoğusunda bulunan Baykonur Uzay Üssü’nden Soyuz-FG roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gitmek üzere fırlatıldı. Amerikalı astronot Jack Fischer ve Rus kozmonot Fyodor Yurchikhin, Soyuz Uzay Aracı'yla fırlatıldı. Astronotlar, yaklaşık 9 dakika sonra yörüngeye girdi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Fischer ve Yurchikhin, 57 yaşındaki astronot Peggy Whitson, Rus astronot Oleg Novitskiy ve Fransız astronot Thomas Pesquet’dan oluşan 3 kişilik mürettebata katılacak.