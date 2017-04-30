Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edith Macefield 84 yaşındayken kendisine 1 milyon dolar teklif edildi.

Teklifi reddederek onlara başka şans bırakmadığı için alışveriş merkezi, yaklaşık 144 metrekarelik evinin çevresine inşa ediliyor.

Harbi kadınmış dedirten Edith, Washington'da bulunan aile yadigarı evini astronomik tekliflere rağmen satmayı kabul etmeyerek; Seattle'da tam bir halk kahramanına dönüşüyor.

Yalnızca anılarıyla bir arada yaşamak isteyen bu harbi kadın, 2008 senesinde ne yazık ki aramızdan ayrılıyor fakat hikayesi, Pixar'ın evini ''Yukarı Bak'' filmindeki gibi balonlarla süslemesiyle, 2009'da akıllara kazınıyor.

Edith evini, çocuklarının eğitim masraflarını karşılaması için; alışveriş merkezinin yapımı sırasında tanıştığı inşaat çalışanı Barry Martin'e bırakıyor.

Ardından Barry Martin'in yazdığı kitabın yanısıra, Pixar'ın ''Yukarı Bak'' filminden bazı yerel müzik festivallerine kadar birçok şeye ilham kaynağı olan bu ev satışa sunuluyor.

Evi kurtarıp bu öyküyü ölümsüzleştirmeyi amaçlayan; bunun için bağış ve imza kampanyaları düzenleyen yerel gruplar da var.

Yıkılma tehlikesine karşı alınan önlemlerle, ziyaretçileri hiç eksik olmayan bu ev artık eskisi gibi değil.