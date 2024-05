Silah sevkiyatı devam edecek mi? İsrail resti çekince, ABD ağız değiştirdi

ABD Başkanı Biden'ın İsrail'in Refah'a girmesi durumunda "Mühimmat sevkiyatını keseriz" tehdidi gündem olmuştu. Netanyahu bu sözlere meydan okurken Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "İsrail’e silah sevkiyatları hala yapılıyor ve onlar kendilerini savunmak için (silahların) her şeyin büyük kısmını alıyorlar." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentini işgal etmesi hâlinde bu ülkeye silah tedarikini durduracaklarını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, iki ülke arasındaki ilişkileri gerdi.

NETANYAHU MEYDAN OKUDU

İsrailli bakanlar Biden'ı hedef alırken, Başbakan Netanyahu ise paylaşımında, “Dünya liderlerine sesleniyorum, ne kadar ağır olursa olsun hiçbir baskı, hiçbir uluslararası forum kararı İsrail’i kendini savunmaktan alıkoyamayacaktır. Eğer İsrail tek başına durmak zorunda kalırsa, bunu yapacaktır” dedi.

ABD GERİ ADIM ATTI

"İsrail’e silah sevkiyatları hala yapılıyor ve onlar kendilerini savunmak için (silahların) her şeyin büyük kısmını alıyorlar." dedi. Kirby, Washington’da gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin silah sevkiyatının durdurulması hakkında konuştuğunu söyledi. “İsrail’e silah sevkiyatları hala yapılıyor ve onlar kendilerini savunmak için (silahların) her şeyin büyük kısmını alıyorlar.” diyen Kirby, Kongreden ek taleplerle elde ettikleri her kuruşu İsrail’in ihtiyaç duyduğu kabiliyetleri sağlamak üzere harcama taahhüdünde bulunduklarını ve bu taahhütlerini sürdüreceklerini vurguladı.

HAMAS LİDERLERİNİ İŞARET ETTİ

Kirby, Refah kentine kapsamlı bir kara operasyonu düzenlemesi konusunda alternatif sunmak amacıyla İsrail'e Hamas liderlerine ilişkin istihbarat sağladıklarını belirterek, "Onların ayrıca (Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya) Sinvar gibi liderleri hedef almasına yardımcı olabiliriz ki açıkçası bunu İsraillilerle sürekli yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine basın mensuplarının yönelttiği soruları geçiştiren Kirby, ifadesini değiştirerek, "Operasyon güvenliği için terörle mücadeleye nasıl destek verdiğimizin ayrıntılarına girmeyeceğim." dedi.

Kirby, "Onlara spesifik hedeflemede yardım ettiğimizi söylemedim. Hamas liderlerini takibe devam etmeleri için gerekli koşulları sağlamaya yardımcı olabiliriz ve onlarla terörle mücadelede müthiş bir işbirliğimiz var." şeklinde konuştu.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, AA muhabirinin Hamas liderlerinin hedef alınması için Tel Aviv yönetimine istihbarat sağlanmasına ilişkin açıklama talebine dönüş yapmadı.

Öte yandan, Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, ABD’nin İsrail’e milyarlarca dolarlık güvenlik yardımı yaptığını hatırlatarak, geçen hafta sevkiyatı durdurulan silahlarla ilgili, "Şu anda yakın vadeli bazı güvenlik yardımlarını gözden geçiriyoruz." ifadesini kullanmıştı.

BİDEN YÖNETİMİ, KAPSAMLI REFAH SALDIRISINA KARŞI

ABD Başkanı Joe Biden, dün CNN'e verdiği röportajda, İsrail'in Refah'a geniş çaplı saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söylemişti. ABD Başkanı, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." açıklamasında bulunmuştu.

Biden yönetimi, daha çok sivilin ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı endişesiyle İsrail'in Refah'ta sivilleri korumaya yönelik gerçekçi plan içermeyen herhangi bir kapsamlı kara saldırısına karşı çıkıyor.