Orduya talimat verildi! Ülkedeki tüm silahların toplatılması için plan hazırlanacak

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, orduya yıl sonuna kadar ülkedeki silahların toplanmasına dair bir plan hazırlama görevi verildiğini söyledi.

Selam, silahların devletin tekelinde olması gündemiyle düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu.

Başbakan Selam, Bakanlar Kurulunun ABD önerisi üzerindeki tartışmayı 7 Ağustos Perşembe günü tamamlamayı kararlaştırdığını belirtti.

Selam, "Lübnan ordusuna yıl sonuna kadar silahların toplanmasına dair plan hazırlama görevi verildi." dedi.

Başbakan Selam ayrıca, "Herhangi bir saldırı durumunda Lübnan'ın meşru müdafaa hakkını teyit ettiklerini" vurguladı.

HİZBULLAH'TAN KRİZ UYARISI

Hizbullah, İsrail'le yaşanan sorunun gölgesinde, Lübnan hükümetinin tüm grupların silahlarını toplama kararının, ülke içinde bir krize dönüşme ihtimalinin bulunduğunu ve bu senaryoya karşı tedbir alınması çağrısında bulundu.

Hizbullah Milletvekili Ali Feyyad, Özgür Yurtsever Hareketi lideri Cibran Basil ile Beyrut'ta yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada "devletin egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarında tesis etme" konusunda görüşmeler gerçekleştirileceğini söylemişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını belirtmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 1 Ağustos Ordu Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, ABD’nin silahların devlet tekeline alınmasına yönelik önerisine önemli değişikliklerin ardından cevap verildiğini belirterek, "İsrail saldırılarının derhal durdurulması ve devlet otoritesinin Lübnan’ın tüm topraklarında sağlanması, silahların yalnızca devletin elinde toplanmasının temel şartıdır." demişti.