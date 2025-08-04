Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail'den Lübnan'a saldırı!

İsrail'den Lübnan'a saldırı!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
İsrail&#039;den Lübnan&#039;a saldırı!
İsrail, Lübnan, Saldırı, Hava Saldırısı, Sivil, İhlal, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail savaş uçakları, ateşkes anlaşmasına karşın sürekli ihlallerde bulunduğu Lübnan'ın güneyine çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Lübnan'ın güneyinde yer alan Khiyam kentinin doğu mahallesine saldırı düzenledi. Yerel kaynaklar, saldırının öğle saatlerinde gerçekleştiğini aktardı.

İsrail'den Lübnan'a saldırı! - 1. Resim

İlk açıklamada, "İsrail’e ait bir İHA, Khiyam şehrinin doğu mahallesini hedef alarak saldırı gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı. Saat 14.50’de yayınlanan haberde, saldırının tam olarak yerleşim bölgesini vurduğu kaydedildi.

SALDIRIDA BİR SİVİLİN HAYATINI KAYBETTİ

Aynı kaynak, yaklaşık 10 dakika sonra geçtiği ikinci duyuruda, saldırının ardından bir sivilin hayatını kaybettiğine dair ilk bilgilere yer verdi. 

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Dış Haberler

Sokak ortasında dehşet anları! Amca, yeğenini kurşun yağmuruna tuttuDamla kent projesinde talep toplama başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gazze'de eşi görülmemiş insanlık dramı! İsrail yardım kuyruğuna kurşun yağdırdı: Çok sayıda sivil hayatını kaybetti - DünyaEşi görülmemiş insanlık dramı! Yardım kuyruğuna kurşun yağdırdılarKrizden masaya, savaştan barışa: Fidan doktrini Türkiye'yi nasıl şekillendirdi? - DünyaFidan doktrini Türkiye'yi nasıl şekillendirdi?Biz yazı yaşarken onlar kışı yaşıyor! 1980'lerden bu yana böyle kar yağışı görülmedi - Dünya1980'lerden bu yana böyle kar yağışı görülmedi!Ankara’nın tepkisi karar değiştirdi! ABD, Yunanistan'ın İskiri Adası planını reddetti - DünyaAtina’nın Ege hayali suya düştü450 yıl sonra yeniden patladı! Kül bulutu gökyüzüne yükseldi: O anlar böyle görüntülendi - DünyaKül bulutu binlerce metre yükseldi! Alarm verildiBoeing'de 30 yıl aradan sonra grev krizi! ''Yeter artık'' - Dünya30 yıl aradan sonra grev krizi! ''Yeter artık''
Sonraki Haber Yükleniyor...