İsrail'den Lübnan'a saldırı!
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Kaynak: Dış Haberler- Güncelleme:
İsrail savaş uçakları, ateşkes anlaşmasına karşın sürekli ihlallerde bulunduğu Lübnan'ın güneyine çok sayıda hava saldırısı düzenledi.
Lübnan'ın güneyinde yer alan Khiyam kentinin doğu mahallesine saldırı düzenledi. Yerel kaynaklar, saldırının öğle saatlerinde gerçekleştiğini aktardı.
İlk açıklamada, "İsrail’e ait bir İHA, Khiyam şehrinin doğu mahallesini hedef alarak saldırı gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı. Saat 14.50’de yayınlanan haberde, saldırının tam olarak yerleşim bölgesini vurduğu kaydedildi.
SALDIRIDA BİR SİVİLİN HAYATINI KAYBETTİ
Aynı kaynak, yaklaşık 10 dakika sonra geçtiği ikinci duyuruda, saldırının ardından bir sivilin hayatını kaybettiğine dair ilk bilgilere yer verdi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık