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Lübnan'da DEAŞ'a büyük darbe! Terör hücresi çökertildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Lübnan&#039;da DEAŞ&#039;a büyük darbe! Terör hücresi çökertildi
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Lübnan ordusu, DEAŞ'ı destekleyen bir hücreye düzenlediği baskında 3 kişiyi yakaladı ve bu kişilerin orduya yönelik saldırı planladıkları belirlendi. Hücrenin diğer üyeleri için operasyonlar sürerken, geçen ay DEAŞ’ın Lübnan’daki lideri de çok sayıda silah ve mühimmatla yakalanmıştı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan İstihbarat Müdürlüğünün, terör örgütlerinin izlenmesi ve takibi çerçevesinde yürüttüğü bir dizi güvenlik operasyonu kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ı destekleyen bir hücre yapılanmasına baskın düzenlediği belirtildi.

Lübnan'da DEAŞ'a büyük darbe! Terör hücresi çökertildi - 1. Resim

TERÖR EYLEMİ PLANLIYORLARDI

Baskın sonucu DEAŞ mensubu 3 kişinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, "İlk soruşturmalar, söz konusu yapılanmanın, Lübnan dışındaki örgüt liderlerinden aldığı talimatlar doğrultusunda orduya yönelik terör eylemleri planladığını ortaya koydu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hücrenin diğer üyelerinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Lübnan'da DEAŞ'a büyük darbe! Terör hücresi çökertildi - 2. Resim

SİLAH VE EKİPMAN ELE GEÇİRİLDİ

Lübnan ordusu, 25 Haziran’da ülkedeki "Kasura" kod adlı DEAŞ liderinin yakalandığını açıklamıştı.

Ordudan yapılan açıklamada, zanlının yanında çok miktarda silah ve mühimmatın yanı sıra elektronik cihazlar ile insansız hava aracı yapımında kullanılan ekipmanların ele geçirildiği kaydedilmişti.

DEAŞ’ın Lübnan’daki liderinin yakalandığı gün, Suriye İçişleri Bakanlığı da başkent Şam’daki Mar İlyas Kilisesi’ni hedef alan DEAŞ hücresinin tüm üyelerini yakaladığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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