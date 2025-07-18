Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 28 ilde operasyon! 153 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 28 ilde operasyon! 153 şüpheli yakalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Terör, DEAŞ, Operasyon, Türkiye, Güvenlik, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 153 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgiler verdi.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"28 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda, 153 şüpheli terör örgütü mensubunu yakaladık. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi."

Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı'nı ve operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanları ile jandarmayı tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İBB'ye yeni operasyon! 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiSon 1 ayda en çok bu hisseler yükseldi! BİST 100 endeksi 4 ayın zirvesinde…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara ve Sinop'ta heyecanlandıran adım! Resmi Gazete'de yayımlandı - GündemAnkara ve Sinop teknoloji üssü oluyor!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı ile ilgili paylaşım: Hatırlatmaya devam edelim - GündemYeniden adaylığı ile ilgili flaş paylaşımİBB'ye yeni operasyon! 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - GündemİBB'ye yeni operasyon! 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı veCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Devlet memurlarına yarı zamanlı çalışma hakkı verildi - GündemDevlet memurlarının önü açıldıKütahya'da deprem! AFAD duyurdu, peş peşe oldu - GündemKütahya'da deprem! AFAD duyurdu, peş peşe olduSinop Valiliği'nden açıklama geldi, bugün için yasak getirildi! - GündemValilikten açıklama geldi, bugün için yasak getirildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...