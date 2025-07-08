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Bakan Yerlikaya tüm detayları duyurdu! 1 milyar TL'lik dev operasyon: 27 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan Yerlikaya tüm detayları duyurdu! 1 milyar TL&#039;lik dev operasyon: 27 tutuklama
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftada hesaplarında 1 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 66 şüphelinin; İstanbul, Aydın, Yalova, Tunceli, Van, Antalya, Ankara, Afyonkarahisar ve Şanlıurfa merkezli Batman, Kayseri, Mersin, Aksaray, Bilecik, Adana, İzmir, Tunceli, Osmaniye ve Kocaeli olmak üzere toplam 19 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalandığını açıkladı.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada hesaplarında 1 milyar TL’lik işlem hacmi bulunan 66 şüpheliyi yakaladıklarını belirtti. Yerlikaya, şüphelilerden 27’sinin tutuklandığını, 31’i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 1 milyar TL'lik dev operasyon: 27 tutuklama - 1. Resim

"YASA DIŞI BAHİS, NİTELİKLİ HIRSIZLIK, NİTELİKLİ DOLOANDIRICILIK" SUÇLARI

İçişleri Bakanı, operasyonlarda ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"9 il merkezli 'yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık' suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarımızda şüphelilerin; yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam yaparak haksız kazanç sağladıkları, araç satışı ilanları altında vatandaşlarımızı dolandırdıkları, mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek hesaplardan para çektikleri, 'yatırım danışmanlığı ve faturalı hat yardımı' adı altında kimlik bilgisi ve şifre elde edip nitelikli hırsızlık yaptıkları, vatandaşlarımızı arayarak isimlerinin terör soruşturmasına karıştığını söyleyip hesaplarından yüklü miktarda para transferi yaptırdıkları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 1 milyar TL'lik dev operasyon: 27 tutuklama - 2. Resim

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca; İstanbul, Aydın, Yalova, Tunceli, Van, Antalya, Ankara, Afyonkarahisar ve Şanlıurfa merkezli Batman, Kayseri, Mersin, Aksaray, Bilecik, Adana, İzmir, Tunceli, Osmaniye ve Kocaeli olmak üzere toplam 19 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis, nitelikli hırsızlık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı, kahraman jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 1 milyar TL'lik dev operasyon: 27 tutuklama - 3. Resim

Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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