Hayvanları Koruma Kanunu masada! Bakan Yerlikaya 81 ilin valisiyle görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilin valisi ve il protokolüyle toplantı yaptı. Toplantıda 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu görüşüldü.

Son günlerde artan başıboş sokak köpeği saldırıları başta olmak üzere hayvanat bahçesinden kaçan aslan gibi olaylar kamuoyunda hayvanlara dair bir dizi tartışmayı beraberinde getirdi.

Yangınlarda zarar gören tabiat alanları ve buralardaki hayvanlara dair görüntüler de ülke gündemine girmişti.

81 İL BİR ARAYA GELDİ

Gündemde bu konular yer alırken İçişleri Bakanlığı tarafından dikkat çeken bir toplantı yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden yapılan toplantının konusu hayvanlar ve doğa oldu.

Düzenlenen toplantıda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıya; 81 ilin valisi ile birlikte vali yardımcıları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri katıldı.