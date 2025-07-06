İzmir'deki acı bilançoyu Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte ağır hasar alan konut sayısı

İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, bölgede 228 konutun ağır hasarlı olduğunu söyledi. Bakan Yerlikaya, "En fazla 6 ay içerisinde bu konutların yerine yenilerini teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından kameraların karşısına geçen Bakan Yerlikaya, önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Yerlikaya. "Alevlerle seferberlik şeklinde mücadele edildi. Hasar tespitlerini yaptık. Zarar tespit komisyonlarımız çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

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"30'AR MİLYON LİRA KAYNAK GÖNDERDİK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın basın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"İlk andan itibaren kurum ve kuruluşlarımız büyük mücadele örneği verdi. Köklü teşkilatımız AFAD da yangında ve sonrasında hizmetlerini yapıyor. Emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Yangından hemen sonra hasar tespitlerini yaptık. Kesin tespitler için çalışmaları yapıyoruz. Bu noktada da değerlendirmeler bitti. Yarın itibarıyla tamamlanacak.

30'ar milyon lira kaynak gönderdik valiliğimize. Geçici barınma olarak içinde klima, elektrik ocakları, buzdolabı olan konteynerlar temin edeceğiz. Talep edenlere bunları kurduk. Bunları verdik veriyoruz.

228 KONUT AĞIR HASARLI

İzmir genelinde ön hasar tespitleri ile ilgili çalışmalarla 228 konut, 15 ahırın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. AFAD TOKİ koordinasyonunda hak sahipleri netleşince 5-6 ay içinde hak sahiplerine anahtarlarını teslimini yapacağız. Ahırların da yapımını yapacağız.

Destek ödemeleri ile ilgili şu ana kadar zarar tespiti yapılanlara 16 milyon lira ödedik. Pazartesi sabah veya en geç salı günü ödemelerini yapacağız.

"EN FAZLA 6 AYDA TESLİM EDECEĞİZ"

Tarım zararları ile ilgili il tarım müdürlüğünün çalışması var. Bu biraz zaman alıyor. Nerede kayıtlı yeriniz varsa arkadaşlarımız gelip tespitini yaptıktan sonra destek ödemesi yapılacak. Aile Bakanlığı'nın da eşya zarar ödemelerine başlayacak.

Asrın felaketi depremden bugüne 250 bininci anahtar teslimini geçen ay yaptık. Buradaki bütün hasarlı yapıları da en fazla 6 ay içinde daha güzelini yapıp teslim edeceğiz."