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Etrafı küle döndü, ama alevler uğramadı! İzmir'deki yangından bir tek orası etkilenmedi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İzmir, Ödemiş, Orman Yangını, Ahmet Türk, Örnek, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangın etrafı küle dönse de yanmayan arazi dikkat çekti. Çiftçi Ahmet Türk'ün daha önceden sürüp otlardan temizlediği 4 dönümlük zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu bahçe alevlerden etkilenmedi. Çifçti Türk, "Bahçeye bakmazsan kül olur gider. Emeğimin karşılığını aldım" dedi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınında, çiftçi Ahmet Türk'ün daha önceden sürüp otlardan temizlediği bahçe, siyah örtüyle kaplanan bölgede yanmamış olmasıyla dikkati çekiyor.

Tosunlar Mahallesi'nde 2 Temmuz'da çıkan orman yangını İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen şiddetli rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Tahliye edilen Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Köseler ve Karadoğan mahallelerindeki ev, ağıl ve tarım arazilerinde hasara neden olan yangında, Karadoğan'daki yaklaşık 4 dönümlük zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu bahçenin alevlerden etkilenmemesi dikkati çekti.

Bahçenin sahibi 68 yaşındaki Ahmet Türk, AA muhabirine, arazisini her yıl 2-3 kez sürüp, çapaladığını ve otlardan temizlediğini anlattı.

Etrafı küle döndü, ama alevler uğramadı! İzmir'deki yangından bir tek orası etkilenmedi - 1. Resim

"EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALDIM"

Araziye bakım yapmanın önemini bir kez daha gördüklerini belirten Türk, "Sürüp çapalama işini her zaman yapıyorum. Tüm çiftçilerin ağaçlarının arasını sürmesi lazım. Mevsim kurak geçiyor ve her şeyi düşünmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Etrafı küle döndü, ama alevler uğramadı! İzmir'deki yangından bir tek orası etkilenmedi - 2. Resim

Türk, bahçesine büyük emek verdiğini ve bunun sonucu olarak ağaçlarının yangından korunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bahçeye bakmazsan kül olur gider. Yıllarca, nesilden nesle bu tarlanın, arazinin kalması lazım. Yangından sonra gelip gördüğümde sevindim. Bakmasaydık yıllarca verdiğimiz emek boşa gitmiş olacaktı. Emeğimin karşılığını aldım. Ben her zaman arazime iyi bakıyorum. Herkes arazisindeki otları biçsin, ızgara çeksin, ot olmadığı zaman yangın da olmaz. Bahçemin yanmadığına seviniyorum ama arkadaşlarımızın ağaçları, evleri yandı. Bu üzüntü verici."

Etrafı küle döndü, ama alevler uğramadı! İzmir'deki yangından bir tek orası etkilenmedi - 3. Resim

"HERKESE ÖRNEK OLSUN"

Karadoğan Mahallesi Muhtarı Levent Köymen de yangın nedeniyle mahalledeki birçok evin, ağılın ve bahçenin yandığını söyledi.

Köymen, birçok arazinin kullanılamaz hale geldiği yangından Türk'ün bahçesinin etkilenmediğini dile getirerek "Arkadaşımız bahçesini sürmüş, ızgara çekmiş ve yangından kurtulmuş. Arkadaşımız otları temizlediği için ateş düşmemiş." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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