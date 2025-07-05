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İstanbul'da felaketin eşiğinden dönüldü! Alevler kısa sürede büyüdü, ormanlık alan yanmaktan son anda kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Tuzla'da ormanlık alanın bitişiğindeki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve ormanlık alana sıçramak üzere olan alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Türkiye dört bir yanında meydana gelen yangınlarla mücadele etmeye devam ediyor. Bir yanda İzmir'de alevler yükselirken, diğer yanda Hatay'dan yangın haberi geliyor. Alevler orman kahramanlarının yoğun çabasıyla kontrol altına alınırken, İstanbul'da büyük bir yangının eşiğinden dönüldü.

İSTANBUL'DA YANGIN FELAKETİNİN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Silivri'de çıkan yangının ardından bu kez alevler Tuzla' da ormanlık alanın bitişiğindeki otluk alanda yükseldi. Saat 17.45 sıralarında Tuzla'da Orhanlı Mahallesi, Dostane Sokak üzerindeki otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İstanbul'da felaketin eşiğinden dönüldü! Alevler kısa sürede büyüdü, ormanlık alan yanmaktan son anda kurtuldu - 1. Resim

KISA SÜREDE EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın ormanlık alana sirayet etmeden kontrol altına alındı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'da felaketin eşiğinden dönüldü! Alevler kısa sürede büyüdü, ormanlık alan yanmaktan son anda kurtuldu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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