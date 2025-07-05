Küçükçekmece'de yangın! Gecekonduda başladı, araçları sardı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Küçükçekmece'de bir gecekonduda başlayan yangın park halindeki araçlara sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.
Küçükçekmece’deki gecekonduda çıkan yangın, park halindeki araçlara yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş