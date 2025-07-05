Küçükçekmece'de yangın! Gecekonduda başladı, araçları sardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Temmuz 2025 14:43 - Güncelleme: 5 Temmuz 2025 14:46 - Güncelleme:

Küçükçekmece'de bir gecekonduda başlayan yangın park halindeki araçlara sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Küçükçekmece’deki gecekonduda çıkan yangın, park halindeki araçlara yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş