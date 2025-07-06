Yangın riskleri artıyor tedbir hayat kurtarıyor

Yangına karşı konut ve iş yeri sahipleri, sigortanın yanı sıra fiziki tedbirler de alması gerekiyor.

NECMİ ÇİCEKÇİ - İklim değişikliğiyle birlikte artan sıcaklık ve kuraklık, orman yangınlarını şehir içlerine kadar taşıyarak daha yıkıcı hâle getiriyor. Bu durum karşısında konut ve iş yeri sahiplerinin yalnızca sigorta yaptırmaları değil, fiziki tedbirler almaları da kritik öneme sahip.

>> Duman dedektörleri ve otomatik alarm sistemleri, özellikle gece veya bina boşken oluşabilecek yangınlarda can ve mal kaybını önlemeye yardımcı olur. Bu sistemlerin profesyonellerce kurulması tavsiye edilir.

>>Yangın söndürücüler, battaniyeler ve hortumlar erişilebilir yerlerde olmalı. Mutfak ve kazan dairesi gibi riskli alanlara yakın tutulmalı ve herkes bu ekipmanları kullanmayı öğrenmeli.

>> Yangına dayanıklı yapı malzemeleri seçilmeli, elektrik tesisatları düzenli kontrol edilmeli. Akıllı ev sistemleri ve otomatik sprinklerlar, yangın anında hızlı tepki sağlar. Kırsal alanlarda ise drone destekli izleme sistemleri büyük avantaj sunar.

>> Akıllı ev sistemleri sayesinde duman, gaz kaçağı, su baskını ve sıcaklık artışı gibi tehlikeli durumlar anlık olarak takip edilebiliyor. İnternete bağlı bu sistemler, uzakta olsanız bile cep telefonunuza uyarı göndererek hızlıca tedbir almanızı sağlıyor.