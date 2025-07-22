Lübnan'a İHA saldırısı! Can kaybı var

İsrail, Lübnan ile sağlanan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Son olarak işgal ordusu, ülkenin güneyindeki Hiyam beldesine İHA ile saldırdı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan ile varılan ateşkese rağmen işgal saldırılarına devam ediyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesine İHA ile saldırı düzenledi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

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5 AYRI NOKTADA İŞGAL PLANI

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki işgalini sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef alıyor.