Suriye ile İsrail arasında müzakereler başlıyor! ABD arabulucu oldu
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
ABD'li yetkili, Suriye ile İsrail arasında Perşembe günü gerçekleştirilecek görüşmelerde ABD'nin arabuluculuk görevi üstleneceğini açıkladı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın görüşmelere başkanlık edeceği ifade edildi.
Suriye ile İsrail arasında Perşembe günü gerçekleştirilecek görüşmelerde ABD'nin arabuluculuk görevi üstlenecek.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın, ABD aracılığında yapılması beklenen İsrail-Suriye arasındaki görüşmelere başkanlık edeceği iddia edildi.
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Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru