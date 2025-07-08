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Lübnan'a İHA saldırıları! Bilanço açıklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Lübnan&#039;a İHA saldırıları! Bilanço açıklandı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusu Lübnan'a İHA'larla saldırı düzenledi. El-Babiliyye kentinde bir araç hedef alındı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) Lübnan’ın güneyindeki El-Babiliyye kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre İsrail, Babiliyye kentinde bir araca İHA saldırısı düzenledi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırı sonucu bir kişinin can verdiği belirtildi.

LÜBNAN'A HAVA SALDIRILARI

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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