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İşgal senaryosu sahnede! Filistinlilerin arsalarına el koydular

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İşgal senaryosu sahnede! Filistinlilerin arsalarına el koydular
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Batı Şeria'yı ilhak planını devreye sokan İsrail, Filistinlilere ait arsalara el koymayı sürdürüyor. Son olarak işgalciler, Beytüllahim'de 6 dönüm araziye daha el koydu.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinlilere ait 6 dönüm araziye el koyduğu bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti Temsilcisi Hasan Bureyce, konuya dair Filistin resmi ajansı WAFA'ya açıklama yaptı. Bureyce, İsrail güçlerinin Beytüllahim kentine bağlı Hıdır beldesinde 6 dönümlük araziye el koyduğunu söyledi.

Bölgedeki yasa dışı bir Yahudi yerleşim birimini genişletmek amacıyla söz konusu topraklara el konulduğunu aktaran Bureyce, İsrail'in daha önce de söz konusu yerleşim birimi için 100 dönümlük tarım arazileri gasbettiğini belirtti.

BASKI VE ŞİDDET ARTIYOR

Bureyce, bu adımlarla birlikte Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölge sakinlerine saldırılarını da artırabileceği endişesini dile getirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 991 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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