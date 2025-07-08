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Trump ateşkes için tarih verdi! Zulüm 60 günlüğüne son bulabilir

Kaynak: Dış Haberler
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Trump ateşkes için tarih verdi! Zulüm 60 günlüğüne son bulabilir
Donald Trump, İsrail, Gazze, Rehine, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Trump ve Netanyahu’nun bu akşam Gazze’de 60 günlük ateşkes ve rehine takası için yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Trump, görüşme öncesi yaptığı açıklamada "Gazze bir trajedi, bu hafta içinde ateşkes konusunda umutluyuz" diyerek sürece yeşil ışık yaktı.

Axios’a konuşan iki İsrailli yetkiliye göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu akşam bir araya gelerek Gazze’de ateşkes ve rehine takası konusundaki çabaları ele alması bekleniyor.

İki lider dün akşam birlikte akşam yemeği yemişti, ancak Netanyahu’nun Washington ziyareti kapsamında yeniden görüşmeleri planlanmamıştı.

Bu görüşme, Gazze'de 60 günlük bir ateşkes için yürütülen müzakerelere dair yeniden artan iyimserlik ortamında gerçekleşiyor.

Trump ateşkes için tarih verdi! Zulüm 60 günlüğüne son bulabilir - 1. Resim

TRUMP'TAN YEŞİL IŞIK GELDİ

ABD Başkanı Trump, Netanyahu ile görüşme öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Gazze konusuna değinen Trump, ateşkes için tarih vererek yeşil ışık yaktı.

Trump, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Netanyahu ile Gazze hakkında konuşacağız. Bu konuyu çözüme kavuşturacağız. Gazze bir trajedi.

Bu hafta içinde Gazze'de 60 günlük bir ateşkes için umutluyuz. 10 rehinenin serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: Dış Haberler

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