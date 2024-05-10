ABD'li senatörden rezil ifadeler: Gazze Hiroşima olsun!

ABD’nin İsrail’e silah sevkiyatını askıya almasına tepki gösteren Cumhuriyetçi Senatör Graham “İkinci Dünya Savaşı’nın sona erdirilmesi için atom bombası atıldı. Burası Hiroşima ve Nagazaki. İsrail’e ihtiyaç duyduğu her şeyi vermeliyiz” dedi

ABD’nin İsrail’e yüksek yük kapasiteli mühimmat sevkiyatını durdurmasının ardından Washington - Tel Aviv hattı gerildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller açıklamalarda bulunarak, İsrail’e gönderilecek diğer silah sevkiyatlarının da gözden geçirildiğini söyledi. Bunun hemen ardından Başkan Joe Biden, CNN kanalına verdiği röportajda, İsrail’in Refah’a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söyledi. Washington yönetiminin aldığı karara Gazze’de katliama devam eden İsrail’le birlikte, ABD’deki Cumhuriyetçiler de tepki gösterdi.

SENATÖR İKİ BAKANI AZARLADI

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, alınan karar sebebiyle Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown’ı azarladı. “İsrail’in etrafındaki herkes bütün Yahudileri öldürmek istiyor. İsrail’e nasıl savaşacağını, neyi kullanıp kullanamayacağını mı söyleyeceksiniz?” diye konuşmasına başlayan Graham “İkinci Dünya Savaşı’nı sona erdirmek için Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atılmasını destekler miydiniz General Brown? İsrail Devleti’nin düşmanlarını yok etmek için gerekli silahları durdurursak, bunun bedelini ödeyeceğiz. İsrail’e kaybetmeyi göze alamayacakları savaşta savaşmak için ihtiyaç duydukları şeyi verin! Burası steroid kullanan Hiroşima ve Nagazaki” ifadelerini kullandı.

TRUMP, BIDEN’A YÜKLENDİ

Askıya alınan silah sevkiyatıyla ilgili ABD’nin eski başkanı ve mevcut başkan adayı Donald Trump da açıklama yaptı. Kasım ayındaki seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, Biden’ın Hamas’ı desteklediğini savunup yeryüzünü doğrudan Üçüncü Dünya Savaşı’na sürüklediğini ileri sürdü. Trump “Sahtekar Joe, bu teröristlerin yanında saf tutuyor” ifadesini kullandı.

“SEÇİMDE OY YOK”!

İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, silah sevkiyatının askıya alınması sonrası “ABD’li Yahudiler seçimlerde Biden ve Demokrat Parti’ye oy vermekte tereddüt edecek” diye konuştu. Aşırı sağcı Otzma Yehudit partisinden Miras Bakanı Amichay Eliyahu ise, kararı eski İngiltere başbakanı Neville Chamberlain’in Nazi Almanyası ile yaptığı Münih Paktı’na benzeterek tepki gösterdi. Eliyahu ‘Joe Biden, Churchill olabilir ama Chamberlain olmayı seçiyor, onursuzluğu seçiyor ve hem onursuzluğa hem de savaşa maruz kalacak’ dedi. İsrail tarihinin en sağcı hükûmetindeki faşist bakan Itamar Ben-Gvir ise bir sürprize izin vermedi, X hesabından “Hamas, Biden’ı seviyor” mesajını paylaştı. Likud Milletvekili Tali Gottlieb “ABD hassas füzeler vermezse Gazze’yi hassas olmayan füzelerle vururuz” derken bazı İsrailli üst düzey yetkililer “Silah sevkiyatının durması, esir takası müzakerelerini tehlikeye atar” ifadeleriyle ABD’yi tehdit etti.

“ABD’YE DOLAYLI MESAJ

İsrail Başbakanı Netanyahu, Tel Aviv’e silah sevkiyatını kesen ABD yönetimine yayımladığı görüntülü mesajla dolaylı cevap verdi. Ülkesinin bağımsızlığını ilan ettiği 1948’e oranla daha güçlü olduğunu belirten Netanyahu “Yalnız durmamız gerekiyorsa yalnız duracağız. Gerekirse tırnaklarımızla mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

EYLEMLERE KATILANLAR GAZZE'YE GÖNDERİLSİN!

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Andrew Ogles, ülkedeki üniversitelerde Filistin’e destek gösterisi düzenleyen protestocuların Gazze’ye gönderilmesini teklif etti. Ogles, üniversitelerde Filistin için destek eylemi düzenleyen protestoculardan “suçlu bulunanların en az altı aylık süreyle” Gazze’ye gönderilmesini teklif eden tasarıyı Temsilciler Meclisine sundu. Gösteri düzenleyen öğrencilerin, diğer öğrencileri taciz ettiğini ve ülke çapında üniversite mezuniyet törenleri de dâhil, kampüslerdeki diğer etkinlikleri engellemek için derslerini terk ettiğini öne süren Ogles, tasarıyı bu sebeple sunduğunu söyledi. Temsilciler Meclisi üyeleri Randy Weber ve Jeff Duncan da tasarıya destek verdiklerini duyurdu. ABD genelindeki birçok üniversitede, Filistin’e destek için öğrenci eylemleri polis müdahalelerine rağmen hâlâ devam ediyor. Üniversite yönetimlerinin talebiyle polisin müdahale ettiği protestolarda bugüne kadar 2 bin 500’den fazla kişi gözaltına alındı.