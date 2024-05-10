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Yargıtay seçiminde flaş gelişme! Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

Yüksek Mahkeme yeni başkanını belirlemek için 35 kez sandık başına gitti. Sonuca varamayan seçimlerde flaş bir gelişme yaşandı. Yargıtay 3. Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay Başkanlığı adaylığından çekildi. Şentürk, 'tıkanmanın önüne geçmek' için çekildiğini duyurdu. Şentürk'ün mevcut Yargıtay Başkanı ve adayı Mehmet Akarca'yı destekleyeceği öğrenildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın dört yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 35. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamamıştı.

Seçimin ilk 34 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle son olarak 35. tur oylaması yapılmıştı.

Oylama sonucu, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 156, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 104 oy almıştı.

Seçime katılım 322 olarak kayıtlara geçerken, 53 oy geçersiz sayılmıştı. Boş oy rakamı ise 9 olmuştu.

ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Yargıtay Başkanlığı seçiminde süreç böyle ilerken bugün önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay 3. Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay Başkanlığı adaylığından çekildi.

GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Şentürk yaptığı açıklamada, "Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum" ifadesini kullandı.

Muhsin Şentürk, mevcut Yargıtay Başkanı ve adayı Mehmet Akarca'yı destekleyeceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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