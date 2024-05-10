Yargıtay seçiminde flaş gelişme! Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Ajanslar 10 Mayıs 2024 13:29 - Güncelleme: 10 Mayıs 2024 13:59 - Güncelleme:

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Yüksek Mahkeme yeni başkanını belirlemek için 35 kez sandık başına gitti. Sonuca varamayan seçimlerde flaş bir gelişme yaşandı. Yargıtay 3. Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay Başkanlığı adaylığından çekildi. Şentürk, 'tıkanmanın önüne geçmek' için çekildiğini duyurdu. Şentürk'ün mevcut Yargıtay Başkanı ve adayı Mehmet Akarca'yı destekleyeceği öğrenildi.