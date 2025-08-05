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Çevreyi rahatsız eden grup, jandarmaya saldırdı: "Seni sivilken vururum, öldürürüm" tehdidi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çevreyi rahatsız eden grup, jandarmaya saldırdı: &quot;Seni sivilken vururum, öldürürüm&quot; tehdidi
İzmir, Torbalı, Jandarma, Saldırı, Tehdit, Gözaltı, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de gece geç saatlerde bir kahvehanede yüksek sesle çevreyi rahatsız eden grup bölgede devriye gezen jandarma ekiplerine saldırdı. Saldırganlardan birisi jandarmayı "Seni sivilken vururum, öldürürüm" diyerek tehdit etti. Saldırıya ilişkin 8 kişi gözaltına alınırken, 2 firari şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

İzmir’in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerine fiziki müdahalede bulunan 8 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor. Jandarmaya yönelik darp ve tehdit anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi’nde dün gece saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir kahvehanede yüksek sesle çevreyi rahatsız eden grupla karşılaştı.

Çevreyi rahatsız eden grup, jandarmaya saldırdı: "Seni sivilken vururum, öldürürüm" tehdidi - 1. Resim

GBT kontrolü yapmak isteyen ekiplere, içerideki şahıslar fiziki müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edilirken, çıkan arbedede T.K., C.Ş., U.E., M.M., A.D., A.T.A., B.K. ve S.D. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. A.Z. ve A.Z. isimli 2 şüphelinin ise olay yerinden kaçtığı ve firari oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çevreyi rahatsız eden grup, jandarmaya saldırdı: "Seni sivilken vururum, öldürürüm" tehdidi - 2. Resim

"SENİ SİVİLKEN VURURUM, ÖLDÜRÜRÜM"

Öte yandan olay anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, bazı jandarma personeline yumruk atıldığı ve bir şüphelinin "Seni sivilken vururum, öldürürüm" şeklinde tehditte bulunduğu anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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