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İzmir'de su kesintileri için alarma geçildi: İZSU duyurdu, İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir&#039;de su kesintileri için alarma geçildi: İZSU duyurdu, İzmir&#039;de sular ne zaman gelecek?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla beraber İzmir'in 11 ilçesinde planlı ve dönüşümlü su kesintisi uygulanacağı belli oldu. İzmirli vatandaşlar, "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

6 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede belirli saatler aralığında sular kesilecektir. İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde planlı ve dönüşümlü su kesintileri yaşanacak.

İzmir'de yaşayan vatandaşlar "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar...

İzmir'de su kesintileri için alarma geçildi: İZSU duyurdu, İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, 6 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede saat 23.00-05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacağı belirtildi.

İzmir'de su kesintilerinden etkilencek ilçeler arasında Bayraklı, Konak, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli,  Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar gibi nüfusu yoğun bölgeler yer alıyor.

İzmir'de su kesintileri için alarma geçildi: İZSU duyurdu, İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA

İzmir su kesintisine ilişkin yapılan açıklamada, vatandaşların su ihtiyaçlarını, su kesintisinden önce karşılaması gerektiğini değinerek şu ifadelere yer verildi:

"Küresel iklim krizi ve yetersiz yağışlar nedeniyle İzmir'in su kaynakları kritik seviyelere gerilemiştir. Yüzeysel kaynaklarımız olan barajlarda rezervler tükenme noktasına gelmiş, yer altı su kaynaklarında (derinkuyular) ise düşen yer altı su seviyesi nedeniyle verim ve kapasite azalmıştır. İZSU Genel Müdürlüğü olarak, yeni kuyu açma, mevcut kuyuların rehabilitasyonu, su üretimini artırma ve tasarruf çağrıları gibi pek çok önlem hayata geçirilmiştir. Ancak mevcut koşullar çerçevesinde su tüketiminin kısıtlanması zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle, 6 Ağustos 2025 itibarıyla İzmir genelinde gece saatlerinde, planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacaktır. Su kesintileri, su dağıtım şebekesinin teknik zorunluluklarına göre mahallelerin sadece bir kısmını etkileyebilir. Kesinti tarihleri ve bölgeleri dışında kalan alanlar için ihtiyaç halinde ayrıca duyuru yapılacaktır. İzmir halkının göstereceği anlayış ve dayanışma sayesinde bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inanıyoruz."

İzmir'de su kesintileri için alarma geçildi: İZSU duyurdu, İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ NE KADAR SÜRECEK?

İZSU yetkililer, bazı bölgelerde su kesintilerinin 6 ila 12 saat sürebileceğini belirtti.

İzmir'de 11 ilçede 6 Ağustos ile 21 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak su kesintisi programı şöyle:

BAYRAKLI, KONAK, GAZİEMİR

Kesinti günleri ve saatleri: 06 Ağustos Çarşamba 23.00 - 07 Ağustos Perşembe 05.00, 11 Ağustos Pazartesi 23.00 - 12 Ağustos Salı 05.00, 16 Ağustos Cumartesi 23.00 - 17 Ağustos Pazar 05.00

KARŞIYAKA, ÇİĞLİ

Kesinti günleri ve saatleri: 07 Ağustos Perşembe 23.00 - 08 Ağustos Cuma 05.00, 12 Ağustos Salı 23.00 - 13 Ağustos Çarşamba 05.00, 17 Ağustos Pazar 23.00 - 18 Ağustos Pazartesi 05.00

İzmir'de su kesintileri için alarma geçildi: İZSU duyurdu, İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 4. Resim

BUCA, KARABAĞLAR, BORNOVA, KARŞIYAKA

Kesinti günleri ve saatleri: 08 Ağustos Cuma 23.00 - 09 Ağustos Cumartesi 05.00, 13 Ağustos Çarşamba 23.00 - 14 Ağustos Perşembe 05.00, 18 Ağustos Pazartesi 23.00 - 19 Ağustos Salı 05.00

BORNOVA, BAYRAKLI

Kesinti günleri ve saatleri: 09 Ağustos Cumartesi 23.00 - 10 Ağustos Pazar 05.00, 14 Ağustos Perşembe 23.00 - 15 Ağustos Cuma 05.00, 19 Ağustos Salı 23.00 - 20 Ağustos Çarşamba 05.00

BALÇOVA, NARLIDERE, GÜZELBAHÇE, KONAK, KARABAĞLAR

Kesinti günleri ve saatleri: 10 Ağustos Pazar 23.00 - 11 Ağustos Pazartesi 05.00, 15 Ağustos Cuma 23.00 - 16 Ağustos Cumartesi 05.00, 20 Ağustos Çarşamba 23.00 - 21 Ağustos Perşembe 05.00."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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