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Büyükşehir sakinleri hazır olsun! Tam 7 saat kesilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Büyükşehir sakinleri hazır olsun! Tam 7 saat kesilecek
İzmir, Foça, Su Kesintisi, İZSU, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İZSU tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi sakinlerini ilgilendiren kritik bir açıklama yapıldı. Foça ilçesinde depo ve su isale hatlarındaki basınç düşüklüğü nedeniyle 7 saat su kesintisi yapılacağı bildirildi.

İzmir'de, büyükşehir sakinlerini ilgilendiren kritik bir açıklama yapıldı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, Foça ilçesindeki basınç düşüklüğü sebebiyle bu akşam saat 23.00 ile 5 Ağustos Salı günü saat 06.00 saatleri arasında 7 saat su kesintisi olacağı belirtildi.

Büyükşehir sakinleri hazır olsun! Tam 7 saat kesilecek - 1. Resim

KESİNTİ ÖNCESİ VATANDAŞLARA UYARI

Kesintiden dolayı Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi ile Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Yeni Foça Merkez-Narezen mevkisine su verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, arızaların onarılması sonrası arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmelerin yaşanabileceği, kullanım yoğunluğu sebebiyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinin ardından farklılık gösterebileceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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